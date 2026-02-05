Scuole chiuse domani venerdì 6 febbraio a Milano | quali dove e perché questo stop alle lezioni La mappa

Domani a Milano le scuole resteranno chiuse. La decisione riguarda tutte le scuole della città, che sospendono le lezioni per consentire l’organizzazione e la sicurezza della cerimonia di apertura dei Giochi Invernali. Le famiglie si preparano a un giorno diverso dal solito, con i trasporti e le attività scolastiche che subiranno modifiche.

Milano, 5 febbraio 2026 – Il giorno X è arrivato. Domani, venerdì 6 febbraio, a Milano si terrà la cerimonia di apertura ufficiale dei Giochi Invernali. Già oggi la città ha avuto un assaggio dell’atmosfera delle Olimpiadi, con il passaggio della torcia nel cuore del capoluogo meneghino dopo la partenza di questa mattina da Sesto San Giovanni. Migliaia di milanesi si sono riversati nelle strade e nelle piazze cittadine per accogliere la fiamma e i tedofori. Una festa allietata anche da un meteo finalmente clemente, dopo la pioggia e il gelo dei giorni scorsi. Come detto la città sta vivendo un momento davvero speciale, unico nel suo genere, sebbene non stia mancando qualche disagio, con cambiamenti alla viabilità e aitrasporti cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il 6 febbraio le scuole di Milano resteranno chiuse.

Il 6 febbraio 2026, in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina, le scuole all’interno della circonvallazione esterna saranno chiuse.

