Sciopero scuola in Sardegna il 12 febbraio 2026 | stop alle lezioni e manifestazione a Nuoro

Giovedì 12 febbraio 2026 gli insegnanti e il personale scolastico della Sardegna si fermeranno per uno sciopero indetto dai Cobas. La protesta si tradurrà in una manifestazione a Nuoro, dove studenti e lavoratori della scuola si ritroveranno per chiedere maggiori risposte. La giornata si preannuncia intensa, con le scuole che resteranno chiuse in tutta l’isola e un corteo che attraverserà il centro della città.

Giovedì 12 febbraio 2026 sciopero della scuola in Sardegna indetto dai Cobas, con manifestazione a Nuoro. I sindacati protestano contro il dimensionamento scolastico e la perdita di potere d'acquisto. Chiedono lo stop ai quiz Invalsi e una legge regionale per l'istruzione sarda.

