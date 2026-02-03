L’Europa venduto all’asta Aggiudicato per 1,8 milioni

L’hotel Europa di Marina Centro è stato venduto all’asta per 1,8 milioni di euro. L’immobile, che era finito all’asta per la prima volta nell’ottobre del 2024, era stato pignorato nel 2022. La vendita si è conclusa questa settimana, dopo mesi di attesa, con un’offerta che ha superato le aspettative. Ora si aspetta di capire cosa cambierà per l’albergo e per la zona.

Acquistato all’asta giudiziaria per 1,8 milioni di euro l’hotel Europa, a Marina Centro. L’immobile era finito all’asta per la prima volta nell’ottobre del 2024, dopo che il pignoramento aveva fatto scattare la procedura nell’autunno del 2022. Di hotel in vendita in città ce ne sono sempre di più, spinti dall’immissione sul mercato di tante piccole strutture con una ventina di camere, ormai al di fuori da ogni ipotesi di riqualificazione per farne attività ricettivo-turistica. Poi ci sono altri immobili ad uso ricettivo finiti all’asta dopo fallimenti, che un futuro possono averlo. L’hotel Europa si inserisce in questa fascia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Europa venduto all’asta. Aggiudicato per 1,8 milioni Approfondimenti su Europa MarinaCentro Arte, all’asta il Rubens ritrovato. Venduto a oltre 2 milioni di euro Frida Kalho, dipinto venduto all’asta per una cifra record: 55 milioni dollari Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Europa MarinaCentro Argomenti discussi: L’Europa venduto all’asta. Aggiudicato per 1,8 milioni; L’Europa si avvicina all’India: un patto che lancia la sfida a Trump; Veicoli elettrici in Europa come sta cambiando il mercato; Hotel Europa venduto all’asta per 1,8 milioni di euro. Jeep Wrangler, addio all'Europa a fine anno: perché il mitico fuoristrada non verrà più vendutoLa lista dei modelli iconici che alza bandiera bianca si allunga con una delle fuoristrada che ha fatto la storia del genere, vero simbolo di libertà a stelle e strisce. Dopo decenni in cui ha ... corriere.it Nel 2024 Stellantis aveva venduto quasi 2,6 milioni di veicoli in Europa. Oggi il gruppo si colloca al secondo posto tra i costruttori nell’area UE30, con una quota di mercato del 16% - facebook.com facebook #Zanetti-Verona, è rottura: "Squadra debole, venduti due titolari". Runjaic: "Europa Ok così..." x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.