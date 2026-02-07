Dopo sette tentativi, alla settima asta in due anni, Casa Zanni, il ristorante storico di Verucchio, cambia proprietario. La vendita si è conclusa con successo, portando a una svolta definitiva per il locale, che ora passa di mano.

La settima è stata la volta buona. Alla settima asta in due anni, è stata venduta l’azienda di Casa Zanni, lo storico ristorante di Verucchio. È stato un gruppo di imprenditori ad assicurarsi il locale e gli altri beni, per una somma di poco superiore ai 630mila euro. L’asta, l’ennesima indetta dal tribunale, si è tenuta mercoledì. E poche ore dopo in paese si era già sparsa la voce che Casa Zanni aveva un nuovo padrone. A presentare l’offerta un avvocato riminese, per conto di una società che da tempo puntava all’acquisto. Massimo riserbo sull’identità degli acquirenti, ma già tra qualche settimana ci saranno le prime novità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva la svolta per Casa Zanni . Venduto all’asta lo storico locale

