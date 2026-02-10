Formazione e parità di genere Unime lancia il progetto Stem

Questa mattina, nell’Aula Magna del Rettorato di Messina, l’Università di Messina ha presentato il nuovo progetto “Dalla Ricerca alla Didattica”. L’obiettivo è promuovere la formazione e la parità di genere nelle materie STEM. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti dell’ateneo, scuole locali e autorità. L’iniziativa punta a coinvolgere studenti e docenti per cambiare il modo di insegnare e avvicinare più ragazze alle scienze.

L’Aula Magna del Rettorato di Messina ha ospitato la presentazione del progetto “Dalla Ricerca alla Didattica: una nuova prospettiva per le STEM e la parità di genere”, promosso dall’Università peloritana in collaborazione con istituti scolastici e autorità locali.Dopo i saluti della prorettrice.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Unime Formazione Parità di genere ’certificata’ alla St: "Un riconoscimento importante per incentivare le laureate Stem" STMicroelectronics ha ricevuto la certificazione di parità di genere, un riconoscimento che sostiene l’impegno dell’azienda nel promuovere la rappresentanza femminile nel settore STEM. Disuguaglianze di genere a scuola, Invalsi: formazione docenti e promozione STEM tra le leve su cui agire Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Unime Formazione Argomenti discussi: Uil Marche, quando le parole fanno la differenza: lavoro, linguaggio e parità di genere nella presentazione del libro di Laura Nacci al Museo Omero - Uil Marche - Il sindacato delle persone; Nursing Up: formazione Ecm, le disparità regionali incidono sulle competenze e sulla crescita dei professionisti; Parità di genere, le BCC in prima linea: a Bologna la giornata Le differenze che uniscono; REAlizza il futuro, corsi di formazione nelle biblioteche della rete REA.net. Riparto risorse per pari opportunità e contrasto alla violenza di generedecreto del 29 dicembre 2025 della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità: i criteri e la ripartizione dei fondi alle Regioni. Il ruolo del Terzo settore ... fiscoetasse.com Formazione Ecm, Nursing Up: le disuguaglianze regionali pesano sulla qualità delle cureFormazione Ecm diseguale nel Ssn: Nursing Up denuncia forti differenze regionali che incidono su competenze professionali e qualità delle cure. nurse24.it Under 15 Élite: termina in parità 2 a 2 il confronto di questo pomeriggio al Duca D'Aosta con La Meridiana. Per la formazione di Mister Giovanni De Simone ennesima prestazione di livello che consolida il 3 posto in classifica. Sugli scudi Salvatore Testa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.