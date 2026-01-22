Nella Ue eolico e solare generano più elettricità delle fonti fossili L’instabilità geopolitica non ferma il sorpasso storico

Nel 2025, per la prima volta nell’Unione Europea, le fonti di energia rinnovabile come eolico e solare hanno superato le fonti fossili nella produzione di elettricità. Nonostante le tensioni geopolitiche, questa tendenza rappresenta un cambiamento significativo nel panorama energetico, evidenziando un progressivo spostamento verso sistemi più sostenibili e meno dipendenti da risorse non rinnovabili.

Nel 2025, in Unione europea, per la prima volta eolico e solare hanno generato più elettricità delle fossili. Il 30% delle due fonti rinnovabili contro il 29%. Lo scorso anno, anche eolico e solare erano al 29%. Il sorpasso – avvenuto in 14 dei 27 Paesi – dovuto soprattutto al fotovoltaico, cresciuto più di un quinto (+20,1%) per il quarto anno consecutivo e balzato al 13% della produzione di elettricità in Unione europea nel corso dello scorso anno. Un nuovo record positivo per il solare che, con questi risultati, supera carbone e idroelettrico. Sono alcuni dei dati riportati nella European Electricity Review del Think tank globale Ember, che fornisce la prima panoramica completa del sistema elettrico nel 2025, analizzando i dati relativi alla produzione e al consumo di elettricità per tutti i 27 Paesi per valutare il progresso nella transizione dai fossili all’elettricità pulita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

DATI TERNA 2025 Nel 2025 fabbisogno elettrico a 311,3 TWh; Record della produzione fotovoltaica: 44,3 TWh (+25,1% rispetto al 2024); 57,1 GW di capacità installata tra solare ed eolico. #rinnovabili via @TernaSpA x.com