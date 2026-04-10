Reggio Calabria | screening gratuiti e salute in piazza per il Lions Day

Sabato 11 aprile a Reggio Calabria si svolgerà il Lions Day Calabria 2026, con una serie di iniziative in piazza De Nava dedicate alla salute. Verranno offerti screening oncologici, consulenze mediche e attività sportive gratuite, coinvolgendo diverse associazioni e professionisti del settore sanitario. L’evento si propone di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e di offrire servizi accessibili a tutti i cittadini.

Sabato 11 aprile, Piazza De Nava a Reggio Calabria ospiterà una vasta rete di servizi gratuiti, tra screening oncologici, consulenze mediche e attività sportive, nell'ambito della nuova edizione del Lions Day Calabria 2026. L'iniziativa, presentata presso la sede di Confcommercio, vede il coinvolgimento organico dell'intero territorio regionale attraverso il Distretto Lions 108Ya. La rete territoriale tra sanità e cittadinanza attiva Il progetto si configura come un punto d'incontro fondamentale . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: screening gratuiti e salute in piazza per il Lions Day Lions Day 2026: screening gratuiti e prevenzione in tutta la CalabriaIl Distretto 108Ya Calabria del Lions International sta preparando il lancio ufficiale di un’iniziativa che promette di rivoluzionare l’approccio... "Lions day" a Bagheria: screening gratuiti e animazione per bambiniIl Lions Club di Bagheria organizza, domenica 12 aprile dalle ore 9 alle ore 13 il “Lions Day” negli spazi esterni della scuola Giuseppe Cirincione... Temi più discussi: Lions Day Calabria 2026, a Reggio una giornata di prevenzione e partecipazione; Lions Day Calabria 2026: presentata a Reggio Calabria la grande giornata di servizio, prevenzione e comunità; In tour per la prevenzione; Prevenzione e stili di vita, riparte il Tour della Salute: 15 città coinvolte e consulti gratuiti nelle piazze. Reggio Calabria: screening e consulenze gratuite, momenti sportivi e culturali. Presentata la nuova edizione del Lions Day 2026È stata presentata ieri, presso la sede di Confcommercio di Reggio Calabria, la nuova edizione del Lions Day Calabria 2026, l’importante manifestazione promossa dal Distretto Lions 108Ya che, per la p ... strettoweb.com Lions Day Calabria 2026, tutto pronto per la conferenza stampa: da screening gratuiti a iniziative sportive e culturali, di cosa si parleràIl Distretto 108Ya Calabria del Lions International annuncia la conferenza stampa di presentazione del Lions Day Calabria 2026, importante evento di servizio e solidarietà che, per la prima volta, coi ... strettoweb.com Piccoli pompelmi rosa, crescono... Reggio Calabria. - facebook.com facebook Pinakes, tavolette in argilla del V sec. a.C. ideate e prodotte dai ceramisti di Locri per la devozione a Persefone. In ambito cultuale locrese era correlato alla fanciulla che diventa donna. Conservate tra il museo di Locri e Reggio Calabria #Calabria #ancient #a x.com