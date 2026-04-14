Il campionato sta vivendo un momento di grande incertezza, con una squadra in difficoltà che si trova a rischio fallimento a quattro giornate dalla fine. La situazione ha causato conseguenze sulla classifica generale, che risulta completamente alterata. La dimensione del caos coinvolge anche altri club, rendendo il panorama competitivo molto diverso rispetto alle aspettative iniziali. La vicenda sta attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Danno enorme alla capolista a 4 giornate dal termine Club nel caos più totale, di conseguenza anche il campionato. Il destino è segnato: la proprietà ha deciso di non effettuare la ricapitalizzazione e il CEO si è dimesso. Campionato allo sbando: club verso il fallimento, cambia la classifica – Calciomercato.it La Ternana viaggia spedita verso il fallimento, dopo che la famiglia Rizzo non ha effettuato l’aumento di capitale, con conseguente avvio della procedura di liquidazione volontaria. Ha già lasciato l’incarico di CEO Fabio Forti. La parole fine, insomma, è vicina. Il Sindaco di Terni Bandecchi, tra l’altro colui il quale ha venduto la società ai Rizzo, ha già annunciato che la Ternana “ripartirà la Serie D”, minacciando azioni legali contro la stessa famiglia Rizzo: “ Pagheranno per quello che hanno fatto “.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Campionato allo sbando: club verso il fallimento, stravolta la classifica

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