Nel corso di un’operazione condotta dai carabinieri di Napoli-Poggioreale, sono stati arrestati 13 uomini accusati di gestire un servizio di consegna di droga a domicilio. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno portato alla scoperta di un sistema organizzato dal clan Contini, che utilizzava una rete di pusher con contratti di lavoro fissi per consegnare sostanze stupefacenti direttamente alle abitazioni dei clienti.

Tempo di lettura: 2 minuti Consegnavano la droga direttamente a casa grazie al collaudato sistema del delivery, i pusher a stipendio fisso del clan Contini, arrestati dai carabinieri di Napoli-Poggioreale nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Dda. I militari hanno notificato 6 misure cautelari in carcere e 7 ai domiciliari emessi dal gip su richiesta della procura partenopea che ipotizza il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. L’ inchiesta, che copre gli anni 2022 e 2023, scaturisce dal sequestro, a casa di uno storico affiliato al clan, di una serie di manoscritti sui quali erano annotate tutte le attività criminali della nota famiglia malavitosa dell’ Alleanza di Secondigliano, tra cui il traffico di stupefacenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scoperto il ‘delivery’ della droga del clan Contini, 13 arresti a Napoli

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Spaccio a Napoli, 13 arresti nel clan Contini: la droga consegnata a domicilio, i pusher avevano turni e stipendiNella mattinata di oggi, i carabinieri hanno arrestato 13 persone, riconducibili al clan Contini.