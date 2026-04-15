Scoperta clinica estetica abusiva all’Esquilino trovati farmaci e strumenti non autorizzati

Un centro estetico situato nel quartiere Esquilino di Roma è stato sequestrato dalle autorità dopo aver scoperto l'utilizzo di farmaci e strumenti non autorizzati. Le forze dell'ordine hanno trovato nel locale diversi prodotti e apparecchiature non conformi alle normative vigenti, che venivano usati per trattamenti estetici. La struttura, che si presentava come un normale centro di cura della persona, è ora sotto sequestro mentre proseguono le indagini.

AGI - Si presentava come un normale centro estetico nel cuore del quartiere Esquilino di Roma, con ambienti curati e servizi dedicati alla cura della persona. In realtà, secondo quanto accertato dalla Polizia di Stato, dietro quella facciata operava un vero e proprio beauty lab illegale: una clinica estetica abusiva in cui venivano effettuati trattamenti di medicina estetica senza alcuna presenza di personale qualificato. La scoperta è avvenuta durante un controllo della Divisione Amministrativa della Questura di Roma, avviato nell’ambito di un’indagine su una presunta filiera di trattamenti estetici irregolari. Gli investigatori hanno...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Scoperta clinica estetica abusiva all’Esquilino, trovati farmaci e strumenti non autorizzati Roma, blitz all’Esquilino: centro estetico usato come clinica abusivaLa Polizia di Stato ha messo sotto sequestro un centro estetico nel quartiere Esquilino, accusato di operare come una clinica medica illegale. Scoperta autofficina abusiva: trovati 500 chili di rifiuti pericolosi tra oli e verniciFollonica (Grosseto), 6 marzo 2026 – Un’autofficina completamente abusiva è stata scoperta e sequestrata nei giorni scorsi dalla guardia di finanza a...