Nella zona Esquilino di Roma, la Polizia di Stato ha effettuato un intervento presso un centro estetico. Durante le verifiche, è stato riscontrato che l’attività si svolgeva come una clinica medica senza autorizzazioni. Il locale è stato sottoposto a sequestro, e sono in corso accertamenti per chiarire la natura delle attività svolte all’interno. La vicenda riguarda un’ipotesi di esercizio abusivo di professione medica.

La Polizia di Stato ha messo sotto sequestro un centro estetico nel quartiere Esquilino, accusato di operare come una clinica medica illegale. Gli agenti della Divisione Amministrativa della Questura capitolina hanno scoperto che, dietro la facciata di un locale curato dedicato alla bellezza, venivano eseguiti trattamenti medici invasivi senza alcuna supervisione professionale o autorizzazione sanitaria. Dispositivi non a norma e personale privo di titoli. Le indagini sulla filiera di pratiche estetiche clandestine hanno portato a un inventario di materiali pericolosi all’interno della struttura. Durante l’ispezione, gli investigatori hanno rinvenuto farmaci destinati alle iniezioni, anestetici, aghi sterili e macchinari per procedure invasive.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, blitz all’Esquilino: centro estetico usato come clinica abusiva

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