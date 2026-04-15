Scontro Trump-Vaticano l' Arcivescovo di Milano senza freni parla di educazione e vergogna

L'Arcivescovo di Milano ha commentato con fermezza le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, puntando il dito contro l'atteggiamento del leader americano e affrontando temi legati all'educazione e alla moralità. Le sue parole sono state pronunciate senza esitazioni, suscitando attenzione e discussioni sul rapporto tra il Vaticano e le posizioni politiche del governo statunitense.

Un affondo diretto, privo di giri di parole diplomatiche, quello lanciato dall’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha detto a margine della presentazione del piano strategico 2026-2028 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.🔗 Leggi su Milanotoday.it Attacco Trump a Leone XIV: scontro senza precedenti Vaticano-USAAttacco Trump a Leone XIV, tensioni globali tra guerra, pace e accuse: il Papa risponde senza arretrare e rilancia il messaggio contro i conflitti... Trump contro Papa Leone: scontro senza precedenti tra Casa Bianca e VaticanoABBONATI A DAYITALIANEWS Un attacco durissimo che segna una rottura storica Donald Trump ha lanciato un attacco frontale e senza precedenti contro...