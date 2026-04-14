Attacco Trump a Leone XIV | scontro senza precedenti Vaticano-USA

Da puntomagazine.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un episodio senza precedenti, un ex presidente ha rivolto dure accuse nei confronti di una figura religiosa di alto livello, provocando un deterioramento delle relazioni tra il Vaticano e gli Stati Uniti. La risposta del Papa non si è fatta attendere, con un intervento che ha ribadito l'importanza di opporsi ai conflitti e promuovere la pace. La vicenda ha suscitato reazioni internazionali e alimentato il dibattito sulle tensioni tra potere politico e istituzioni religiose.

Attacco Trump a Leone XIV, tensioni globali tra guerra, pace e accuse: il Papa risponde senza arretrare e rilancia il messaggio contro i conflitti. Attacco Trump a Leone XIV: nasce uno scontro globale. L’ attacco Trump a Leone XIV segna uno dei momenti più delicati nei rapporti tra Stati Uniti e Vaticano degli ultimi anni. Il presidente americano ha lanciato una serie di accuse dirette al Pontefice, innescando un confronto pubblico senza precedenti tra politica e Chiesa. Le dichiarazioni sono arrivate attraverso social e interventi ufficiali, con toni particolarmente duri. Donald Trump ha definito il Papa “debole sulla criminalità” e “pessimo in politica estera”, criticando apertamente le sue posizioni sui conflitti internazionali e sull’immigrazione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Attacco Trump a Leone XIV: scontro senza precedenti Vaticano-USA

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