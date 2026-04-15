Scontro tra Le Iene e Mario Adinolfi sul suo club Scommessa Collettiva Lo show di Italia1 | Soldi mai tornati indietro del tutto La replica | Ho denunciato loro e Pier Silvio Berlusconi

Durante un evento a Prato dedicato alla presentazione del programma elettorale di un candidato sindaco, si è verificato un incidente tra una trasmissione televisiva e un esponente politico. La trasmissione televisiva aveva dedicato un servizio a un club gestito dall’esponente, con commenti su presunti mancati rimborsi. L’esponente ha risposto annunciando di aver avviato azioni legali contro la trasmissione e un altro soggetto coinvolto.

Fuoriprogramma inaspettato durante la presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, che si è tenuta sabato 11 aprile. Conclusa la conferenza stampa, Adinolfi ha incrociato Filippo Roma, inviato de “Le Iene” di Italia 1. Tra i due è nata una discussione che è rapidamente degenerata. Il candidato sindaco, secondo quanto riportato anche dalle immagini del programma poi condivise sui scoial, ha afferrato l’inviato per i capelli, chiedendogli ripetutamente: “Era una figurante o no? ”. La scena è proseguita per diversi secondi alla presenza di telecamere e smartphone, prima che Adinolfi lasciasse la presa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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