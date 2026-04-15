Nella giornata si è sviluppato un acceso scambio tra Marina Berlusconi e Pino Corrias, noto giornalista del Fatto Quotidiano. La discussione ha toccato temi riguardanti forze politiche, reti televisive e voci sulla possibile candidatura di un esponente politico. La polemica ha coinvolto anche aspetti legati alla rappresentazione delle donne in televisione negli ultimi quarant’anni. Entrambi i protagonisti hanno espresso posizioni nette su questi argomenti.

Durissimo botta e risposta tra Marina Berlusconi e Pino Corrias, storica firma del Fatto Quotidiano, su Forza Italia, Mediaset e rumors sulla discesa in campo. La risposta della figlia di Silvio Berlusconi all’editoriale di Corrias via Dagospia. Dietro le tante fantasie che Pino Corrias scrive su di me – i miei testi attribuiti a Ciao Darwin, un presunto “dialogue coach” per la mia voce, la solita fantomatica idea di una mia discesa in campo – si nascondono i peggiori tratti di un disprezzo per il genere femminile che, se vogliamo restare in campo evoluzionistico, definirei “cavernicolo”. Per non parlare di una spiccata attitudine a quello che i suoi colleghi progressisti chiamerebbero “body shaming”.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SCONTRO TRA BERLUSCONI E CORRIAS: “40 ANNI DI SCEMPIO DELLE DONNE IN TV”

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Lo scontro è avvenuto attorno alle 15 di mercoledì 15 aprile https://www.gazzettadalba.it/p=449184 facebook

Se lo scontro Trump-Leone diventa pretesto per una nuova teologia politica. Domande. Di @maurizio_crippa x.com