Scontro tra un’auto e una moto in via Porpora a Milano | grave un uomo di 40 anni

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato in via Porpora a Milano, nella zona Loreto. Un uomo di 40 anni è stato coinvolto e, dopo l’impatto, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.