Scontro tra un’auto e una moto in via Porpora a Milano | grave un uomo di 40 anni
Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato in via Porpora a Milano, nella zona Loreto. Un uomo di 40 anni è stato coinvolto e, dopo l’impatto, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.
Si è verificato un violento scontro tra un'auto e una moto via Porpora a Milano, in zona Loreto. In seguito all'impatto, un 40enne è stato ricoverato al Niguarda in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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