Centro Lilith 40 anni a sostegno delle donne Nel 2025 accolte in 350

Il Centro Lilith festeggia i suoi 40 anni di attività dedicata alle donne. Nel 2025, ha aiutato 350 donne, un numero che dimostra quanto il centro sia diventato un punto di riferimento sul territorio. La struttura ha mantenuto il suo impegno di supportare chi ha bisogno, offrendo ascolto e assistenza a chi si trova in difficoltà.

