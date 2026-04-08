Scontro tra auto in via Francesco Tedesco | traffico in tilt e feriti

In via Francesco Tedesco si è verificato un incidente tra due automobili, con conseguente rallentamento del traffico nella zona. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza, che ha trasportato alcune persone in ospedale per ferite da accertare. La dinamica dello scontro è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. La strada rimane temporaneamente chiusa al traffico in attesa di ulteriori sviluppi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un incidente stradale si è verificato in via Francesco Tedesco, dove due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro la cui dinamica è ancora in fase di accertamento. L’impatto ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità cittadina, causando rallentamenti significativi fino al blocco completo della strada. Sul posto è intervenuta prontamente la polizia municipale, che ha delimitato l’area interessata e avviato i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Parallelamente, i sanitari del 118 sono giunti con un’ambulanza per prestare soccorso ai feriti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scontro tra auto in via Francesco Tedesco: traffico in tilt e feriti Frontale tra due auto: 4 feriti e traffico in tiltE' successo oggi 4 febbraio alle 18,45 in via Guizze Basse a Rustega di Camposampiero. Autopalio: scontro tra furgone e tir, due feriti. Traffico in tilt verso SienaSAN CASCIANO VAL DI PESA (FIRENZE) – Incidente stradale stamattina, 3 aprile 2026, sul tratto del raccordo autostradale Siena-Firenze.