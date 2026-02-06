Buche su corsia preferenziale in via Gregorio VII a Roma Segnalini | Al via lavori per chiuderle

Questa mattina i lavori sono iniziati su via Gregorio VII a Roma. Dopo le piogge intense delle ultime settimane, le strade si sono rovinate e sono comparsi molti buchi sulla corsia preferenziale. Ora, con i segnali che indicano l’inizio dei lavori, si cerca di mettere in sicurezza la strada e riparare i danni. La zona cambierà sicuramente per qualche giorno, mentre si sistemano le buche e si cercano di evitare nuovi problemi alla circolazione.

(Adnkronos) – "Dopo le forti piogge delle ultime settimane è stato necessario intervenire su via Gregorio VII con un'operazione di messa in sicurezza della carreggiata, attraverso la chiusura delle buche. Stiamo avviando il medesimo intervento anche sulla corsia centrale preferenziale. Si tratta di lavori mirati, realizzati per ridurre i disagi e garantire condizioni di viabilità.

