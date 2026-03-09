Vicolo Borella riaperto e l' occhio elettronico sulla corsia preferenziale di stradone Maffei viene riacceso

Vicolo Borella è stato riaperto e l'occhio elettronico sulla corsia preferenziale di Stradone Maffei è stato riattivato. Nel frattempo, continuano senza interruzioni i lavori di disallestimento delle strutture installate nella zona di piazza Bra, a Verona, in occasione delle cerimonie olimpiche e paraolimpiche tenutesi in Arena.

Proseguono senza soste i lavori di disallestimento delle strutture installate nella zona di piazza Bra, a Verona, per le cerimonie olimpiche e paraolimpiche svoltesi in Arena. È stato già riaperto vicolo Borella e dalla prossima mezzanotte, quella tra lunedì 9 e martedì 10 marzo, sarà nuovamente riattivata la telecamera a tutela della corsia preferenziale di stradone Scipione Maffei. Coloro che percorrono via Don Enrico Tazzoli pertanto non potranno più svoltare a destra su stradone Maffei, ma solo a sinistra verso stradone San Fermo.