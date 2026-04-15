Scontro in Senato tra Licia Ronzulli e Barbara Floridia scintille sulla riforma Rai | Spegnete il microfono

In Senato si è verificato un acceso scambio tra Licia Ronzulli e Barbara Floridia riguardo alla riforma della Rai. Durante la discussione, Ronzulli ha chiesto di spegnere il microfono di Floridia, portando a un momento di tensione tra le due. La discussione si è svolta nel contesto di un dibattito più ampio sulla futura organizzazione dell'ente pubblico radiotelevisivo. Nessuna delle due ha rilasciato dichiarazioni successive all'episodio.

Scintille al Senato all’inizio dell’esame del decreto Sicurezza. Barbara Floridia del M5s ha solleva la questione sulla riforma della Rai e la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli che stava presiedendo l’Aula, ha replicato dicendo che la questione non era all’ordine del giorno. I toni si sono alzati e la seduta è stata sospesa per qualche minuto. Lo scontro tra Licia Ronzulli e Barbara Floridia Cosa ha detto Barbara Floridia Scintille sulla riforma Rai: "Spegnete il microfono" La protesta delle opposizioni: "Censura" Lo scontro tra Licia Ronzulli e Barbara Floridia All’inizio dell’esame del decreto sicurezza in Senato, la senatrice del M5s, Barbara Floridia, ha preso la parola.🔗 Leggi su Virgilio.it

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