Marta Fascina ha espresso la sua fiducia nel leader politico di riferimento, confermando il sostegno a una determinata figura. Ha anche dichiarato che non è vero che Pascale sia vicina alla famiglia. Durante la dichiarazione, la politica ha sorriso imbarazzata e ha scambiato alcuni sguardi con un consigliere azzurro presente in sala.

Sorride imbarazzata. Guarda di tanto in tanto Tullio Ferrante, l'amico, il consigliere azzurro, per un cenno di approvazione. Ma ha le idee chiare, chiarissime. «Certo! Tutto quello che fanno Pier Silvio e Marina Berlusconi è sempre giusto e positivo!». Montecitorio, interno sera. Ci ritroviamo a parlare con Marta Fascina di Forza Italia, del "rinnovamento" in atto, di scenari politici. E non è cosa da tutti i giorni perché Lady Berlusconi, già compagna del Cavaliere, non parla quasi mai e in giro si vede anche meno. Sono ore in cui succede di tutto in casa azzurra. Maurizio Gasparri è saltato come capogruppo al Senato, Paolo Barelli ha lasciato ieri sera il timone delle truppe alla Camera a Enrico Costa e da Arcore, dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, non fanno che chiedere "rinnovamento" e "volti nuovi".🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Marta Fascina: «Fiducia a Tajani, io sto con i Berlusconi. Pascale vicina alla famiglia? Non è vero»

Notizie correlate

Leggi anche: Francesca Pascale risponde a Marta Fascina: “Io non conto nulla, mica come lei che conta 20mila euro al mese per non andare in Parlamento”

Forza Italia, Marta Fascina spinge per rinnovamento del partito: “Servono facce nuove, Francesca Pascale non conta niente”Marta Fascina, ultima compagna di Silvio Berlusconi, sostiene apertamente la fase di rinnovamento in Forza Italia, fortemente voluta dai figli del...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Marta Fascina: Fiducia a Tajani, io sto con i Berlusconi. Pascale vicina alla famiglia? Non è vero; Marta Fascina: Francesca Pascale non conta. Forza Italia? Io sto con i Berlusconi; Forza Italia, tocca a Costa. L’inizio nel nome del Cav; Ilaria Salis sui social dopo il voto in Ungheria: Goodbye forever, mr Orban.

Marta Fascina: «Fiducia a Tajani, io sto con i Berlusconi. Pascale vicina alla famiglia? Non è vero»Sorride imbarazzata. Guarda di tanto in tanto Tullio Ferrante, l'amico, il consigliere azzurro, per un cenno di approvazione. Ma ha le idee chiare, chiarissime. «Certo! Tutto quello ... ilmessaggero.it

Marta Fascina: «Francesca Pascale non conta. Forza Italia? Io sto con i Berlusconi»Poche parole, ma nette. Marta Fascina, ultima compagna di Silvio Berlusconi, sottoscrive la fase di rinnovamento in Forza Italia, voluta fortemente dai figli del Cavaliere dopo l'esito negativo del re ... corriere.it

. @paolomieli: "Scende in campo Marta Fascina, ultima compagna di Berlusconi, nella ristrutturazione di Forza Italia. Fascina se la prende con Francesca Pascale, dice che non conta niente, non si facciano abbindolare dalla Pascale i fratelli Berlusconi" x.com

È tornata per il voto del nuovo capogruppo. Enrico Costa al posto di Paolo Barelli, come vuole la famiglia Berlusconi. Marta Fascina, già compagna di Silvio Berlusconi, vuole dire la sua sull’operazione di Marina e Pier Silvio Berlusconi che in dieci giorni hann - facebook.com facebook