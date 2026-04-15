Scomparso il 19enne di Ravenna | tracce del cellulare a Napoli

Un giovane di 19 anni di Ravenna è scomparso martedì mattina dopo aver lasciato la propria casa. Le indagini hanno portato a trovare tracce del suo cellulare a Napoli, spostando le ricerche nella città partenopea. La famiglia ha segnalato la sua assenza alle autorità, che stanno approfondendo gli spostamenti del ragazzo. Non ci sono ancora dettagli sulle ragioni della sua scomparsa o sul suo stato attuale.

Un ventenne di Ravenna, Manuel, è scomparso da martedì mattina dopo essersi allontanato dalla propria abitazione, scatenando una corsa alle ricerche che punta ora verso la città di Napoli. Il giovane, che vive con i genitori, la sorella maggiore e la nonna, ha lasciato la casa intorno alle 8:00 di martedì senza lasciare traccia, portando con sé sia i documenti d'identità che il cellulare. Le tracce digitali e l'appello della famiglia Il padre di Manuel ha lanciato un grido di aiuto attraverso i .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scomparso il 19enne di Ravenna: tracce del cellulare a Napoli Notizie correlate La storia del senzatetto scalzo di Rovigo: “Potrebbe essere un 19enne scomparso nel 2016, aspettiamo il Dna”Un giovane senzatetto che gira scalzo per la città di Rovigo e un ragazzo di 19 anni scomparso dall'Olanda nel 2016: potrebbero essere la stessa... Si è allontanato da casa facendo perdere le sue tracce: partono le ricerche del 19enne ManuelC'è grande angoscia in queste ore per il 19enne Manuel, che risulta scomparso da ieri (martedì). Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale; Incidente a Vermicino, gli amici di Damiano Atzeni: Un bravo ragazzo, più maturo della sua età; Cassano piange Giuseppe Castellaneta, il 19enne morto per una rara malattia: Mancherà il tuo sorriso; Riccardo, ovunque tu sia buon compleanno. Appello per un giovane scomparso: 19enne di Ravenna sparito da martedì 14 aprileSono ore di forte apprensione per i familiari e gli amici di Manuel, 19 anni, scomparso da Ravenna nella mattinata di martedì 14 aprile. Il ragazzo si è ... ravennanotizie.it Riccardo, ovunque tu sia buon compleannoIl messaggio di Federica Pambianchi, la mamma del 19enne scomparso dopo essersi diretto in auto alla centrale idroelettrica del Furlo . ilrestodelcarlino.it TROVATO SENZA VITA IL 27ENNE FABIO LOCATELLI SCOMPARSO CINQUE GIORNI FA È stato ritrovato morto il ragazzo scomparso da Mezzago (Monza e Brianza) il 10 aprile scorso, Fabio Locatelli, 27 anni. Come confermato a Fanpage.it il co facebook