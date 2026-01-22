La storia del senzatetto scalzo di Rovigo | Potrebbe essere un 19enne scomparso nel 2016 aspettiamo il Dna

A Rovigo, un giovane senza scarpe si muove per le strade, suscitando curiosità e preoccupazioni. Potrebbe trattarsi di un 19enne scomparso in Olanda nel 2016, e si attende l’esito del test del DNA per chiarire la situazione. La vicenda solleva interrogativi sulla sua identità e sul percorso che lo ha portato a questa condizione. La famiglia resta in attesa di sviluppi che possano offrire risposte definitive.

