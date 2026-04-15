Scomparso Fabio Locatelli | mobilitazione totale a Mezzago

A Mezzago, le ricerche per trovare Fabio Locatelli, 27 anni scomparso venerdì 10 aprile, sono diventate più intense questa mattina, mercoledì 15 aprile. La mobilitazione coinvolge forze dell'ordine e volontari che partecipano alle operazioni di ricerca nel territorio. Finora non ci sono notizie certe sul suo eventuale ritrovamento o sulle circostanze della scomparsa. La zona interessata comprende aree urbane e rurali limitrofe a Mezzago.

Le ricerche per individuare Fabio Locatelli, il ventisettenne residente a Mezzago che non si vede dai tempi di venerdì 10 aprile, entrano in una fase operativa decisiva questa mattina, mercoledì 15 aprile. Il giovane è sparito dal nucleo familiare di via Alessandro Volta senza portare con sé né documenti d’identità né il telefono cellulare, lasciando i genitori nel silenzio di un’assenza che ormai dura da cinque giorni. Il coordinamento sul campo e l’appello alla comunità. Nel cortile del municipio situato in via Brasca 5 è stato predisposto il centro operativo dei vigili del fuoco, noto come Unità di comando locale (Ucl), che funge da fulcro per le attività di ricerca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scomparso Fabio Locatelli: mobilitazione totale a Mezzago Fabio Locatelli è scomparso da Mezzago, continuano le rierche del 27enne briazoloMezzago (Monza e Brianza) – Proseguono senza sosta le ricerche di Fabio Locatelli, il 27enne di Mezzago, in provincia di Monza e Brianza, scomparso... Ragazzo di 27 anni scomparso da 5 giorni da Mezzago in Brianza: si cerca Fabio LocatelliIl 27enne Fabio Locatelli risulta scomparso da Mezzago (Monza e Brianza) dallo scorso 10 aprile.