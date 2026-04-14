Continuano senza sosta le ricerche di Fabio Locatelli, un giovane di 27 anni di Mezzago, scomparso venerdì scorso. Le forze dell'ordine stanno battendo diverse zone della provincia di Monza e Brianza nel tentativo di rintracciare il giovane. La famiglia e gli amici sono stati informati della scomparsa e collaborano con le autorità nelle operazioni di ricerca. Fino a questo momento, non sono stati forniti dettagli sulla possibile ubicazione o sulle circostanze della scomparsa.

Mezzago (Monza e Brianza) – Proseguono senza sosta le ricerche di Fabio Locatelli, il 27enne di Mezzago, in provincia di Monza e Brianza, scomparso da venerdì. L’allarme è stato diffuso dall’associazione Penelope Lombardia, che ha segnalato come il giovane si sia allontanato da casa a piedi, senza portare con sé cellulare, documenti né denaro, circostanza che fa temere possa trovarsi in difficoltà. Per la famiglia sono ore di forte apprensione, al loro fianco il sindaco Massimiliano Rivabeni: "Siamo in contatto costante, tutta la comunità è in allerta". Locatelli indossa una tuta nera e scarpe Asics nere con suola bianca. Rispetto alla fotografia ha capelli castani più lunghi, occhi castani, è alto circa 1 metro e 82 e pesa intorno ai 75 chili.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fabio Locatelli è scomparso da Mezzago, continuano le rierche del 27enne briazolo

In Brianza si cerca Fabio Locatelli: è scomparso dopo essere uscito di casaÈ uscito di casa a piedi senza cellulare documenti e soldi, e potrebbe essere in difficoltà.

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