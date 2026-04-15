Oggi a Terontola si svolge il funerale di Claudio, scomparso e ritrovato senza vita. La chiesa di San Giovanni Evangelista ospiterà la cerimonia, a cui partecipano familiari e amici. La notizia della sua morte ha suscitato dolore tra le persone che lo conoscevano. La salma sarà presente nell’edificio religioso per l’ultimo saluto. La comunità si raccoglie intorno alla famiglia in questa giornata di lutto.

Sarà la chiesa di San Giovanni Evangelista a Terontola ad accogliere oggi, mercoledì 15 aprile, alle ore 10, l’ultimo saluto a Claudio Barbi, il 61enne trovato senza vita domenica scorsa in fondo a una scarpata in località Cerini, dopo una giornata di ricerche che avevano tenuto col fiato sospeso l’intera comunità. La salma è esposta alla camera mortuaria dell’ospedale Santa Margherita di Fratta, dove ieri in molti si sono recati per dargli l’ultimo saluto. La tumulazione avverrà nel cimitero della Misericordia di Cortona. Barbi lascia una sorella e un fratello. La famiglia, nell’annunciarne la scomparsa, ha espresso il desiderio che al posto dei fiori vengano compiute opere di bene.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scomparso e trovato morto. Oggi l’ultimo saluto a Claudio. Lo strazio di familiari e amici

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