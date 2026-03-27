Gli amici di un ragazzo di 20 anni, deceduto recentemente, hanno organizzato un addio collettivo presso l’istituto tecnico Garibaldi Da Vinci di Cesena. Lo hanno ricordato come un giovane gentile, appassionato di moto, e hanno espresso il loro dolore dicendo che una parte di loro se ne è andata con lui. I compagni hanno descritto il ragazzo come una persona disponibile e pacifica.

Il ventenne ha perso la vita martedì mentre era in sella alla sua moto a causa di un tremendo schianto lungo via Calcinaro Gli ex compagni di classe dell'istituto tecnico Garibaldi Da Vinci di Cesena lo hanno salutato descrivendolo come “gigante buono”, hanno ricordato la sua passione per le moto e quel ragazzo “disponibile e pacifico”. Così, questa mattina, alla parrocchia di Capannaguzzo, gremita di amici e conoscenti, è avvenuto l'ultimo saluto a Glauco Igor Prati, il 20enne morto martedì a causa di un tremendo schianto con un'auto lungo via Calcinaro. “Glauco è sempre stato un amico su cui sapevamo di poter contare – hanno raccontato gli amici d'infanzia – che anche nei momenti difficili sapeva strapparti un sorriso con la sua leggerezza e la sua ironia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - L'ultimo saluto a Glauco Igor, morto a 20 anni. Gli amici: "Una parte di noi se ne fosse andata con lui”

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