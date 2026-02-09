No ai doppi turni a Bari la protesta degli studenti del Giulio Cesare-Romanazzi | sit-in in viale Einaudi

Gli studenti del Giulio Cesare-Romanazzi scendono in piazza per dire no ai doppi turni. Hanno organizzato un sit-in in viale Einaudi, dove si svolgono i lavori di ristrutturazione. La protesta arriva pochi giorni prima dell’inizio dei doppi turni, previsti dal 9 al 20 febbraio, che coinvolgono anche l’altra sede di largo monsignor Curi. Gli studenti chiedono di trovare alternative per evitare di suddividere le lezioni in orari diversi, temendo che possa influire sulla qualità dell’istruzione.

Questa mattina, davanti alla sede principale dell'istituto, gli studenti hanno inscenato una manifestazione per protestare contro la decisione assunta dalla scuola alcuni giorni fa Gli studenti del Giulio Cesare-Romanazzi dicono no ai doppi turni per il plesso di viale Einaudi, fissati dal 9 al 20 febbraio per i lavori nel plesso e anche nell'altra sede di largo monsignor Curi. Questa mattina, davanti alla sede principale dell'istituto, gli studenti hanno inscenato una manifestazione per protestare contro la decisione assunta dalla scuola alcuni giorni fa. “Il necessario, seppur temporaneo, accorpamento tra Giulio Cesare e Romanazzi ha generato una situazione insostenibile - spiega Sabrina Fanelli, coordinatrice Unione degli Studenti Bari -.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Giulio Cesare Romanazzi

Gli studenti del Giulio Cesare-Romanazzi si preparano a vivere tre settimane di doppi turni, dal 9 febbraio al 20 marzo.

Gli studenti del Liceo Marconi, trasferiti temporaneamente all’Istituto Nostra Signora, si stanno organizzando per una protesta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Giulio Cesare Romanazzi

Argomenti discussi: In aula con i doppi turni fino al 20 marzo: al Giulio Cesare-Romanazzi scatta la protesta degli studenti; Bari, l'istituto Romanazzi-G. Cesare in rivolta: oggi lo sciopero contro i doppi turni. È una situazione inaccettabile; Sicilia, Ciciliano: Movimentati 350 milioni di metri cubi di terra. Si punta a ricostruire altrove: l’apertura del sindaco di Gela; Dalle violenze subite davanti ai figli alla casa persa, la storia di una donna del Sud Sardegna.

Bari, al via ai doppi turni al Giulio Cesare-Romanazzi: «Per noi genitori di alunni disabili è un danno» VIDEO«Il temporaneo accorpamento tra Giulio Cesare e Romanazzi ha generato una situazione insostenibile. Le aule e i servizi igienici sono insufficienti ad accogliere la mole di studenti iscritti» ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, protesta degli studenti: Inaccettabili i doppi turni ai licei Giulio Cesare-RomanazziGli studenti dei licei Giulio Cesare e Romanazzi protestano a Bari contro i doppi turni e la carenza di spazi, chiedendo interventi immediati. trmtv.it

Bari, al via ai doppi turni al Giulio Cesare-Romanazzi: «Per noi genitori di alunni disabili è un danno» VIDEO x.com

Gli studenti dei licei Giulio Cesare e Romanazzi protestano a Bari contro i doppi turni e la carenza di spazi, chiedendo interventi immediati facebook