Chiusa dal 2 all' 8 marzo la strada provinciale 99 per lavori al canale di gronda verso il torrente Loddiero

Dal 2 all’8 marzo la strada provinciale 99 sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale in entrambe le direzioni nel tratto tra la strada provinciale 28I e il Km 0+290, vicino a Scordia. La chiusura riguarda il segmento che attraversa l’area esterna al centro abitato e si rende necessaria per lavori al canale di gronda che si dirigono verso il torrente Loddiero.

Dal 2 all'8 marzo resta chiusa al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, la strada provinciale 99, nel tratto compreso dalla strada provinciale 28I fino alla progressiva Km 0+290, all'esterno del centro abitato di Scordia.La chiusura si rende necessaria per consentire.