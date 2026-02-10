Guerra tra Giletti e Ranucci la verità sulla lobby gay sconvolge la Rai | ecco il botta e risposta

La Rai si ritrova al centro di una polemica dopo il confronto tra Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci in prima serata. I due giornalisti si sono scambiati accuse e frasi dure, portando alla luce una presunta vicenda legata a una “lobby gay” che sta sconvolgendo l’ambiente televisivo. La discussione ha acceso gli animi e fatto emergere tensioni mai viste prima in azienda.

Lo scontro tra Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci esplode in prima serata e porta alla luce una vicenda che sta agitando profondamente i corridoi della Rai. Chat private, accuse di manipolazione, rivendicazioni sulla libertà di stampa e un clima di forte tensione interna: tutto converge in un confronto durissimo tra due volti simbolo del giornalismo televisivo italiano, con risvolti che vanno ben oltre il singolo caso. Giletti contro Ranucci: cosa ha detto ieri sera in diretta. Durante la puntata del 9 febbraio de Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti ha mostrato in diretta le chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia, già pubblicate da Il Giornale e finite al centro di una forte polemica. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Guerra tra Giletti e Ranucci, la verità sulla “lobby gay” sconvolge la Rai: ecco il botta e risposta Approfondimenti su Giletti Ranucci Chat sulla "lobby gay", citato Massimo Giletti che avverte Sigfrido Ranucci sulla "verità dalle carte" Su internet circola una presunta chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia. Giletti attacca Ranucci: ecco le chat con Maria Rosaria Boccia sulla "lobby gay" Giletti torna a criticare Ranucci, questa volta portando alla luce alcune chat con Maria Rosaria Boccia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Giletti Ranucci Argomenti discussi: Massimo Giletti contro Sigfrido Ranucci per le chat sul giro gay, Provo delusione umana profonda; Report, nelle chat Ranucci-Boccia il giro gay: la ricostruzione del Giornale; Le chat di Ranucci e Boccia sulla lobby gay di destra, ma lui smentisce: Dialoghi manipolati; Massimo Giletti mostra le chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia su una presunta lobby gay. Giletti mostra le chat tra Ranucci e Boccia: la pseudo lobby gay e gli attacchi a Cerno e altriEscono fuori le chat tra Sigfrido Ranucci, conduttore del programma Rai d'inchiesta Report, e Maria Rosaria Boccia, al centro del caso ... iltempo.it Massimo Giletti mostra le chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia su una presunta lobby gayIl conduttore: «Siamo giornalisti della stessa azienda, finire a parlare di questa roba è triste» ... video.corriere.it Non mi risulta nessun caos in Rai. Io mi batto per la libertà di stampa da una vita. Anche per i colleghi Giletti e Cerno. Io sono a Torino per rappresentare il mio "Diario di un Trapezista" dove parlerò anche del loro amico Marco Mancini e del famoso incontro all' facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.