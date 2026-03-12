Caos nell' aula del Senato le opposizioni contro Ronzulli | Non presieda più l' aula

In aula al Senato si sono registrati momenti di tensione tra le opposizioni e la vicepresidente Licia Ronzulli, con le opposizioni che hanno chiesto che non presieda più i lavori. La discussione è scoppiata dopo un confronto tra il ministro delle Imprese e un senatore, poco prima di questo episodio. Il clima si è fatto acceso e il dibattito si è protratto in modo intenso.

Un ulteriore battibecco tra le opposizioni e la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, è nato in aula dopo lo scontro tra il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, e il senatore Matteo Renzi avvenuto poco prima. Paita (Italia Viva): "Da Ronzulli atteggiamento inaccettabile" Ronzulli è stata attaccata per la gestione dell’assemblea chiedendo che venga esonerata dal compito e in generale che ci sia un maggiore rispetto delle regole nell’aula. In particolare, la capogruppo di Italia viva, Raffaella Paita, rivolgendosi a Ronzulli, ha annunciato: «Chiederemo al presidente La Russa di esonerarla dalla funzione di condurre il question time, perché lei, già di solito non equilibratissima, quando c'è la diretta televisiva perde del tutto i freni inibitori». 🔗 Leggi su Feedpress.me

