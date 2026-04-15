Scienza il cervello guida i movimenti in ambienti virtuali tridimensionali

Una nuova tecnologia ha permesso di controllare la navigazione in ambienti virtuali tridimensionali utilizzando solo l’attività neurale. Attraverso un’interfaccia intracorticale tra cervello e computer, i movimenti vengono guidati senza l’uso di dispositivi esterni o comandi manuali. Questa innovazione apre la strada a possibili applicazioni nel campo della riabilitazione e dell’assistenza, eliminando le barriere tra mente e tecnologia.

Un’ interfaccia cervello-computer intracorticale permette di controllare la navigazione in ambienti virtuali tridimensionali usando esclusivamente l’attivita’ neurale. Lo dimostra uno studio guidato da Ophelie Saussus e Peter Janssen della KU Leuven, pubblicato su Science Advances. I ricercatori hanno sviluppato un sistema in grado di tradurre in tempo reale i segnali cerebrali provenienti da tre aree motorie – corteccia motoria primaria, premotoria dorsale e ventrale – in velocita’ di movimento nello spazio 3D, consentendo a macachi di muoversi in ambienti virtuali complessi senza compiere movimenti fisici. Il lavoro introduce tre elementi innovativi.🔗 Leggi su Ildenaro.it Come comunica il cervello: il viaggio dentro la rete dei neuroni Notizie correlate Scienza, i non vedenti usano il cervello per costruire mappe spaziali “sonore”Le persone non vedenti possono costruire rappresentazioni dello spazio circostante integrando progressivamente gli echi dei suoni prodotti con la... Nuova guida per il Segretariato Europeo: Puglisi guida la scienzaIl Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche ha affidato la sua presidenza al professore Puglisi, che subentra nella guida... Una raccolta di contenuti Si parla di: Il cane guida diventa un robot con il cervello di ChatGPT, propone percorsi e descrive l’ambiente. I traumi da sport di contatto danneggiano la barriera sangue-cervello - Focus.itTraumi cranici ripetuti negli sport di contatto rendono permeabile la barriera emato-encefalica e sembrano favorire il declino cognitivo. focus.it A Città della Scienza ecco Aphel, il robot umanoide prima guida museale a CorporeaSi chiama Aphel, il robot umanoide prima guida museale italiana, nuovo arrivato da domani mattina a Città della Scienza, nel Museo Scientifico Interattivo Corporea. Aphel con luci, gesti, sguardi, ... napoli.repubblica.it