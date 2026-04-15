La formula - una manifestazione a sfondo benefico unica nel mondo dello sci - è talmente rodata e vincente, che dal 2002 sono stati raccolti oltre 835mila euro. A questi bisogna aggiungere il ricavato della due giorni, nel fine settimana, dell’edizione 2026 di “ Sciare per la vita. Tutti in pista con i campioni dello sci“, a sostegno della Fondazione Maria Letizia Verga e della Fondazione Matilde Lorenzi. L’associazione presieduta dalla prima e più nota tra i campioni, con i quali i partecipanti hanno potuto anche quest’anno zigzagare sulla neve, ovvero Deborah Compagnoni, ormai è una famiglia sempre più solida e allargata e l’invito alla solidarietà a favore della cura e della ricerca delle leucemie infantili non solo non va mai deserto, ma ottiene sempre più seguito.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sciare per la Vita. Gran successo con i campioni

Parte la cerimonia dei XXV Giochi Olimpici invernali

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