Brignone il dolore l' infortunio e i mostri | Scambierei i 2 ori con la vita di prima Qui con lavoro e ipnosi ma basta farmaci per sciare

CORTINA - «Federica Brignone immensa» è ciò che continuano a ripetere tutti. Un percorso, certo, non facile il suo: «Scambierei i due ori per la vita di prima», ha detto. La sciatrice, che è entrata nella storia olimpica, ha compiuto una vera e propria impresa: ad aprile dello scorso anno, infatti, il grave infortunio ai campionati italiani in Val di Fassa. La diagnosi: frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, con annessa rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rispondendo ai giornalisti a Casa Italia ha spiegato che la sua vita, dopo l'infortunio non è più stata la stessa.

Federica Brignone ha dichiarato di preferire tornare indietro nel tempo e riavere i suoi due ori olimpici piuttosto che rivivere il momento dopo il grave infortunio del 3 aprile scorso.

Federica Brignone afferma di preferire la vita rispetto alle due medaglie d’oro vinte, dopo aver subito un grave infortunio all’ultima Olimpiade.

