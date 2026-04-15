Sciacca furto al cantiere dell’ospedale | scatta l’allarme sicurezza

A Sciacca, nei pressi dell’ospedale Giovanni Paolo II, è stato rubato un furgone di proprietà di una ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione del cantiere. L’episodio ha provocato l’attivazione delle misure di sicurezza e sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per identificare i responsabili. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto.

Un furgone appartenente a una ditta specializzata in lavori di ristrutturazione è stato sottratto a Sciacca nei pressi dell’ospedale Giovanni Paolo II. Il mezzo, che si trovava parcheggiato nelle immediate vicinanze della struttura sanitaria, è sparito durante le operazioni di cantiere legate al presidio ospedaliero, spingendo le autorità a dare il via alle indagini per identificare i responsabili del colpo. Una serie di furti che colpisce la viabilità cittadina. L’episodio verificatosi presso l’ospedale Giovanni Paolo II non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un quadro di microcriminalità che sta interessando diversi punti di Sciacca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sciacca, furto al cantiere dell’ospedale: scatta l’allarme sicurezza Furto a Villa Pigna: “Chiave bulgara” scatta, allarme sicurezza per serrature obsolete e telecamere non attive.Ancora un furto a Villa Pigna, dove i ladri sono tornati a colpire in un’abitazione di via Cuneo. Cantù, allarme sicurezza al parcheggio dell’ospedale: richieste di denaro e timori per ritorsioni tra i cittadini.Un’ondata di preoccupazione per la sicurezza ha investito Cantù, in provincia di Como, a seguito di segnalazioni sui social media relative a un...