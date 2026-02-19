Furto a Villa Pigna | Chiave bulgara scatta allarme sicurezza per serrature obsolete e telecamere non attive

Venerdì sera, a Villa Pigna, un ladro ha utilizzato una “chiave bulgara” per entrare in una casa, causando preoccupazioni sulla sicurezza nel quartiere. La porta è stata forzata facilmente a causa delle serrature vecchie e poco resistenti. Le telecamere di sorveglianza, posizionate vicino all’ingresso, non erano attive al momento del furto. La comunità si chiede quanto siano efficaci i sistemi di sicurezza attuali, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. La vicenda ha acceso i timori tra i residenti.

Villa Pigna, furto con “chiave bulgara”: l’allarme sicurezza sale nel quartiere. Villa Pigna è scossa da un furto in abitazione avvenuto venerdì sera in via Cuneo. I ladri hanno utilizzato una “chiave bulgara” per forzare la serratura, senza lasciare segni evidenti di scasso, portando via gioielli e seminando preoccupazione tra i residenti. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla vulnerabilità delle abitazioni con sistemi di chiusura obsoleti. Un colpo pianificato, una telecamera disattivata. L’irruzione è avvenuta intorno alle 19.30 di venerdì. Il proprietario dell’abitazione ha raccontato di aver acquistato di recente una telecamera di sicurezza, ma di non aver ancora completato la configurazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

