Cantù allarme sicurezza al parcheggio dell’ospedale | richieste di denaro e timori per ritorsioni tra i cittadini

A Cantù, un uomo ha iniziato a chiedere denaro ai cittadini nel parcheggio dell’ospedale, scatenando timori e proteste tra i residenti. Le segnalazioni sui social media descrivono situazioni di pressione e paura di ritorsioni da parte di chi si trova a passare di lì. Le persone si sono rivolte alle forze dell’ordine, preoccupate per la loro sicurezza e per le eventuali conseguenze di questi intimidazioni. La situazione ha fatto emergere un clima di tensione tra chi frequenta il parcheggio quotidianamente.

Paura al Parcheggio dell'Ospedale: Cantù nel Vortice delle Segnalazioni Social. Un'ondata di preoccupazione per la sicurezza ha investito Cantù, in provincia di Como, a seguito di segnalazioni sui social media relative a un individuo che chiede denaro ai cittadini nel parcheggio dell'ospedale. L'episodio, emerso domenica 15 febbraio 2026, ha innescato un acceso dibattito sulla necessità di maggiori controlli e una risposta più efficace da parte delle autorità locali, alimentato dalla crescente frustrazione di chi si sente insicuro in un luogo sensibile come quello ospedaliero. La vicenda ha rapidamente assunto una dimensione pubblica grazie alla diffusione di un post nel gruppo Facebook "Sei di Cantù se.