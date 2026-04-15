Sciacalli nelle abitazioni evacuate per il maltempo in via Fieramosca fermato l' autore di un furto

Nelle aree evacuate a causa delle conseguenze del maltempo in via Fieramosca, a Chieti, alcuni individui sono stati sorpresi a compiere furti. Le autorità hanno fermato una persona ritenuta responsabile di aver sottratto oggetti dalle abitazioni evacuate. L’episodio si è verificato pochi giorni prima di Pasqua, durante il periodo di evacuazione delle abitazioni colpite dall’evento atmosferico.

Sciacalli in azione in via Anelli Fieramosca, a Chieti, nell'area delle abitazioni evacuate pochi giorni prima di Pasqua, a seguito dell'ondata di maltempo. Secondo quanto denunciato dai residenti, da giorni, malviventi si introducono negli appartamenti lasciati liberi a causa del cedimento del.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Maltempo, il mare invade le abitazioni: evacuate 50 famiglie a FoceneDomenica di passione per gli abitanti di Focene, frazione del Comune di Fiumicino. Crolla il tetto, paura nelle abitazioni: evacuate cinque famiglie / FOTOI Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, sono intervenuti intorno alle 6:10 a Castelfiorentino, in via del...