Maltempo il mare invade le abitazioni | evacuate 50 famiglie a Focene

Il maltempo ha causato l’invasione del mare nelle case di Focene, portando all’evacuazione di 50 famiglie. Le onde hanno rotto gli argini e allagato le abitazioni lungo la costa, costringendo i vigili del fuoco a intervenire con urgenza. Durante la giornata di sabato 14 febbraio, gli abitanti hanno lasciato le proprie case per motivi di sicurezza, mentre le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione.

Domenica di passione per gli abitanti di Focene, frazione del Comune di Fiumicino. Dalla mattina di oggi, sabato 14 febbraio, i vigili del fuoco hanno dovuto evacuare 50 famiglie che vivono a ridosso del litorale. La squadra dei vigili del fuoco di Ostia, sommozzatori, la partenza Saf e il funzionario di guardia sono intervenuti, alle 7:30 del mattino, in via Passo della Sentinella, per mettere in salvo 50 famiglie. Il mare, ingrossato dal maltempo, ha raggiunto le abitazioni che sorgono a ridosso degli scogli. Sul posto sono giunti anche polizia di Stato e 118. I vigili del fuoco hanno messo in salvo, in particolare, una donna di 82 anni con disabilità, intrappolata in casa dall’acqua.🔗 Leggi su Romatoday.it

Questa mattina, a Castelfiorentino, un crollo del tetto ha coinvolto un edificio di due piani, causando l’evacuazione di cinque famiglie.

Il maltempo causato dal ciclone Harry sta colpendo duramente l’Italia centrale, con mareggiata e onde fino a 10 metri che invadono le strade.

