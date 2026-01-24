Crolla il tetto paura nelle abitazioni | evacuate cinque famiglie FOTO

Da firenzetoday.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, a Castelfiorentino, un crollo del tetto ha coinvolto un edificio di due piani, causando l’evacuazione di cinque famiglie. I Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per verificare la stabilità della struttura e garantire la sicurezza dei residenti. La situazione rimane sotto controllo, mentre le autorità valutano le cause dell’incidente e eventuali interventi necessari.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, sono intervenuti intorno alle 6:10 a Castelfiorentino, in via del Pantano, per la verifica della staticità della copertura di un edificio composto da due piani fuori terra, dal quale provenivano alcuni rumori.Sul posto.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Incendio in una palazzina a Milano, a fuoco il tetto: 6 famiglie evacuate

Leggi anche: Crolla solaio a Napoli, evacuate due famiglie

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Va a fuoco un casolare e crolla parte del tetto: due persone in salvo, paura a Mogliano; Crolla parte di un’abitazione in ristrutturazione a Colverde: grande spavento e strada chiusa, nessun ferito; Dal tetto crolla l'intonaco durante le lezioni: doppi turni in una scuola di Palermo; Crolla parzialmente un tetto a Santa Teresa Gallura, dichiarata l’inagibilità dell’abitazione.

crolla il tetto pauraIncendio nel capannone, crolla anche il tetto: «Rogo anomalo». Ci sarebbero diversi milioni di euro di danniMOTTA DI LIVENZA - Fiamme in zona industriale: un rogo di enormi dimensioni ha devastato alle 2.30 di notte un capannone di via Magnadola, di proprietà di una società ... ilgazzettino.it

crolla il tetto pauraCrolla parte di un’abitazione in ristrutturazione a Gironico: strada chiusa, nessun feritoIl cedimento avvenuto nel primo pomeriggio ha provocato grande spavento. Area transennata da vigili del fuoco e polizia locale ... ciaocomo.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.