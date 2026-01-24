Crolla il tetto paura nelle abitazioni | evacuate cinque famiglie FOTO

Questa mattina, a Castelfiorentino, un crollo del tetto ha coinvolto un edificio di due piani, causando l’evacuazione di cinque famiglie. I Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per verificare la stabilità della struttura e garantire la sicurezza dei residenti. La situazione rimane sotto controllo, mentre le autorità valutano le cause dell’incidente e eventuali interventi necessari.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, sono intervenuti intorno alle 6:10 a Castelfiorentino, in via del Pantano, per la verifica della staticità della copertura di un edificio composto da due piani fuori terra, dal quale provenivano alcuni rumori.Sul posto.

