Cubo nero Lista Schmidt | Comune riapra procedimento amministrativo Lettera alla sindaca Funaro

La Lista Schmidt ha scritto alla sindaca di Firenze, Funaro, chiedendo di riaprire il procedimento amministrativo sull’ex Teatro Comunale. In una lettera, i rappresentanti della lista hanno chiesto ufficialmente che l’ente riprenda le verifiche entro trenta giorni. La richiesta arriva dopo che la questione è rimasta ferma da tempo, e ora si attende una risposta dal Comune.

"Ho chiesto formalmente alla sindaca di Firenze di riaprire il procedimento di verifica amministrativa entro trenta giorni in merito all'ex Teatro Comunale". Lo rende noto Massimo Sabatini, consigliere comunale della Lista civica Eike Schmidt e vicepresidente della Commissione urbanistica a Palazzo Vecchio, che ha messo nero su bianco la richiesta in una lettera indirizzata ieri alla sindaca Sara Funaro e all'assessora Caterina Biti e per conoscenza a Soprintendenza e Regione Toscana; all'elaborazione ha contribuito l'avvocato Marco Mariani, esperto amministrativista L'articolo Cubo nero, Lista Schmidt: “Comune riapra procedimento amministrativo”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Cubo nero: il centrodestra vuole portare il caso in ParlamentoPericolosa rottura dello spartiacque tra gli uffici della politica e gli uffici tecnici La questione del 'cubo nero' travalica i confini di Firenze e investe tutto il patrimonio artistico, storico ... nove.firenze.it

Il cubo nero a Firenze, dieci indagati convocati in procuraSviluppi - con oltre dieci inviti a comparire per altrettanti indagati - nell'inchiesta della procura di Firenze sul 'cubo nero', la costruzione con residenze d ... controradio.it

