Spallette sull' Arno a difendere i lavori anche la Soprintendente Ranaldi | Polemica sterile

Le spallette dell’Arno sono al centro di un confronto pubblico dopo i lavori di rifacimento eseguiti lungo Lungarno Acciaiuoli. La questione riguarda in particolare la copertura delle pietre a vista con vernice chiara, che ha suscitato reazioni contrastanti. La Soprintendente ai Beni culturali e architettonici ha preso posizione, definendo la polemica come sterile. La discussione si concentra sulle modalità di intervento e sulla tutela delle caratteristiche storiche delle strutture.

Le spallette dell’Arno non smettono di far discutere. Dopo la polemica emersa in merito ai lavori di rifacimento, in particolare quelli su Lungarno Acciaiuoli, per la copertura delle vecchie pietre a vista con una mano di vernice chiara, la soprintendente ai Beni culturali e architettonici.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Ranaldi apre all'isola temporanea sull'Arno: “Mi piacerebbe”Firenze, 11 aprile 2026 - La soprintendente per Belle arti e Paesaggio di Firenze Antonella Ranaldi apre all'idea di un'isola galleggiante sull'Arno. Isola sull'Arno, la soprintendente rilancia l'idea: "Così rivivono il fiume e le Cascine". Ma intanto ci pensa Claudio BaglioniUn incontro per riflettere sulla funzionalità e l’importanza dell’architettura ma sempre legata alla cultura e alla bellezza.