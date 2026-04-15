Durante un evento pubblico, una figura politica si è unita a un gruppo di sostenitori, scattando una foto di gruppo che include anche alcuni esponenti di un’area politica meno rappresentata. La scena è stata immortalata in un selfie, nonostante le recenti elezioni non siano state favorevoli per questa persona. La foto ha attirato l’attenzione su un momento spontaneo tra i presenti, senza particolari dichiarazioni ufficiali o commenti.

E’ finita con un “selfone” che alle ultime elezioni non portò benissimo, ma tant’è. Una foto di gruppo, anche a quelli del semi-campo largo, non si nega a nessuno. Ecco perché alla presentazione del libro di Giuseppe Conte ‘ Una nuova primavera ’, stasera, alla Galleria Sordi di Roma, al termine dell’intervista sul palco, il presidente del Movimento 5 stelle, la segretaria del Pd Elly Schlein, i due leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si sono concessi una foto dopo varie strette di mano. Il leader pentastellato prima di raggiungere il firma copie si è intrattenuto anche con i tanti sostenitori presenti, a cui ha concesso dei selfie.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Schlein va a fare la claque al Conte “scrittore”. Il quartetto “Cetra” della politica si fa la foto “sfigata”

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