Schlein difende la premier | No ad attacchi da altri paesi

Dopo le dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti nei confronti della prima ministra italiana, Elly Schlein è intervenuta alla Camera per esprimere il proprio sostegno. La leader del partito di opposizione ha respinto le critiche provenienti da altri paesi e ha sottolineato la necessità di rispettare le scelte politiche italiane, senza entrare nel merito delle tensioni internazionali. La sua presa di posizione è arrivata in un momento di crescente attenzione sulla situazione politica nazionale.

Trump contro Meloni Conte: «Paga la sua ambiguità». Renzi: «Mollata dal suo guru». Avs: «Basta ingerenze». Dubbi delle opposizioni sullo stop all’accordo con Israele: «Servono atti concreti: ora il governo riconosca la Palestina» Trump contro Meloni Conte: «Paga la sua ambiguità». Renzi: «Mollata dal suo guru». Avs: «Basta ingerenze». Dubbi delle opposizioni sullo stop all’accordo con Israele: «Servono atti concreti: ora il governo riconosca la Palestina» Dopo l’attacco di Trump all’ex (?) amica Giorgia, Elly Schlein fa la sua mossa a sorpresa. E alla Camera interviene per difendere la premier. «Esprimo la nostra più ferma condanna dell’attacco del presidente Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver doverosamente espresso solidarietà al Papa per le gravissime parole che Trump gli ha rivolto.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Schlein difende la premier: «No ad attacchi da altri paesi» Trump dopo il Venezuela minaccia Colombia, Cuba e Messico: Abbiamo bisogno della Groenlandia Schlein alla Camera difende Meloni da Trump: Nessuno attacchi Governo italiano, noi per la pace(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "Voglio esprimere la nostra più ferma condanna che, sono certa, sarà unanime in quest'aula per l'attacco del... Schlein alla Camera difende Meloni da Trump: Nessuno attacchi Governo italiano, noi per la pace – Il video(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "Voglio esprimere la nostra più ferma condanna che, sono certa, sarà unanime in quest'aula per l'attacco del...