Durante una seduta alla Camera, una rappresentante ha condannato fermamente l'attacco del ex presidente degli Stati Uniti alla premier italiana, accusandolo di aver criticato il governo per aver mostrato solidarietà a una figura religiosa. La stessa ha sottolineato che nessuno dovrebbe criticare l'operato del governo italiano e ha ribadito l'impegno per la pace. La dichiarazione è stata condivisa da molti colleghi presenti in aula.

(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "Voglio esprimere la nostra più ferma condanna che, sono certa, sarà unanime in quest'aula per l'attacco del presidente, Donald Trump, alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone. Voglio dire che l'Italia è un Paese libero e sovrano e che la nostra Costituzione è chiara: l'Italia ripudia la guerra. Nessun capo di Stato straniero può permettersi di attaccare, minacciare o mancare di rispetto al nostro Paese e al nostro governo. Siamo avversari in quest'aula, ma siamo tutte e tutti cittadini italiani e rappresentanti degli italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro paese: su questo chiediamo una condanna unanime".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Schlein alla Camera difende Meloni da Trump: Nessuno attacchi Governo italiano, noi per la pace

Attacco di Trump a Meloni, Schlein: "Condanniamo l'accaduto, nessuno può minacciare il nostro governo"“È accaduta una cosa gravissima e voglio esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest’aula, per l’attacco del...

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