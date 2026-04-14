Schlein alla Camera difende Meloni da Trump | Nessuno attacchi Governo italiano noi per la pace – Il video

Durante una seduta alla Camera, un rappresentante del partito di governo ha preso parola per condannare l'intervento di un ex-presidente degli Stati Uniti nei confronti della premier italiana. La stessa deputata ha affermato che nessuno dovrebbe attaccare il governo nazionale e ha ribadito l'impegno del partito a favore della pace. La dichiarazione è arrivata in risposta a un commento di Trump riguardante la solidarietà espressa dalla premier a una figura religiosa.

(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "Voglio esprimere la nostra più ferma condanna che, sono certa, sarà unanime in quest'aula per l'attacco del presidente, Donald Trump, alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone. Voglio dire che l'Italia è un Paese libero e sovrano e che la nostra Costituzione è chiara: l'Italia ripudia la guerra. Nessun capo di Stato straniero può permettersi di attaccare, minacciare o mancare di rispetto al nostro Paese e al nostro governo. Siamo avversari in quest'aula, ma siamo tutte e tutti cittadini italiani e rappresentanti degli italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro paese: su questo chiediamo una condanna unanime".🔗 Leggi su Open.online

Schlein alla Camera difende Meloni da Trump: Nessuno attacchi Governo italiano, noi per la pace(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "Voglio esprimere la nostra più ferma condanna che, sono certa, sarà unanime in quest'aula per l'attacco del...

Attacco di Trump a Meloni, Schlein: "Condanniamo l'accaduto, nessuno può minacciare il nostro governo"“È accaduta una cosa gravissima e voglio esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest’aula, per l’attacco del...