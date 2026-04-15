Schianto micidiale e il volo nel campo incidente atroce nel pomeriggio Soccorsi sul posto

Nel primo pomeriggio si è verificato un grave incidente lungo la provinciale che collega Gradisca d’Isonzo a Cormons, coinvolgendo un autoarticolato e un furgone refrigerato. L’impatto è stato molto violento, causando il volo di uno dei mezzi e un impatto in un campo vicino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno lavorato per estrarre eventuali feriti e gestire la situazione.

Ancora un grave incidente nel primo pomeriggio sulle strade del Friuli Venezia Giulia: lungo la provinciale che collega l’area di Gradisca d’Isonzo con Cormons, un autoarticolato e un furgone refrigerato si sono scontrati in modo estremamente violento. Nell’impatto il mezzo pesante avrebbe perso stabilità, finendo fuori dalla carreggiata e terminando la corsa in un fossato a margine della strada. L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Incidente nel Goriziano: un morto e un ferito in condizioni critiche. Il bilancio provvisorio è pesante: una persona è deceduta sul posto, mentre un altro occupante è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie correlate

Incidente micidiale in autostrada, schianto atroce: tratto blindato. Soccorsi sul postoLa viabilità sulla principale arteria del Paese è finita nel caos proprio in queste ultime ore, a causa di un incidente che ha paralizzato il...

Incidente mortale in mattinata, lo schianto atroce contro un pullman. Soccorsi sul posto, strada blindataLa quiete del mattino lungo la strada provinciale Cassia è stata spezzata da un drammatico impatto che ha trasformato il tratto tra Vetralla e...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Bergamo, a tutta velocità e senza patente: la folle corsa dell'auto in fuga dai Carabinieri; La Juve Stabia schianta il Cesena, vittoria playoff; Terribile incidente autostrada completamente blindata Code lunghe e soccorsi sul posto.

Schianto sulla Rivoltana. Il sorpasso e il frontale. Distrutta una famigliaUna domenica di sangue. Lo schianto sulla Sp 185 Rivoltana, nel territorio di Caravaggio, nella Bassa. È qui, lungo questo rettilineo di asfalto, all’altezza del ristorante Podere Montizzolo che ... ilgiorno.it

Schianto micidiale e il volo nel campo, incidente atroce nel pomeriggio facebook