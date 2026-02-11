Incidente micidiale in autostrada schianto atroce | tratto blindato Soccorsi sul posto

Un incidente grave si è verificato questa mattina sull’autostrada principale della zona, causando un blocco totale del traffico. Un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente in un tratto che di solito è molto trafficato. I soccorsi sono arrivati subito sul posto, ma le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Le autorità stanno lavorando per rimettere in moto la viabilità e chiarire le cause dell’incidente.

La viabilità sulla principale arteria del Paese è finita nel caos proprio in queste ultime ore, a causa di un incidente che ha paralizzato il traffico in un nodo cruciale per il transito delle merci. Questa sera, 11 febbraio 2026, un tratto dell' Autostrada del Sole è diventato teatro di un pesante scontro che ha coinvolto un mezzo pesante, trasformando la carreggiata in un collo di bottiglia insuperabile per centinaia di automobilisti rimasti intrappolati nelle code. Il sinistro si è verificato esattamente al chilometro 682 in direzione nord, nel territorio situato nei pressi di San Vittore.

