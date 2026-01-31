Incidente mortale in mattinata lo schianto atroce contro un pullman Soccorsi sul posto strada blindata

La mattina presto, un terribile incidente ha coinvolto un’auto e un pullman sulla strada provinciale Cassia tra Vetralla e Capranica. L’impatto è stato violentissimo, e sono subito arrivati i soccorsi. La strada è stata chiusa al traffico, e sul posto sono rimasti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Un uomo ha perso la vita nell’incidente, mentre altri sono stati portati in ospedale con ferite serie. La scena rimane sotto controllo, mentre si cerca di capire cosa abbia provocato lo schianto.

La quiete del mattino lungo la strada provinciale Cassia è stata spezzata da un drammatico impatto che ha trasformato il tratto tra Vetralla e Capranica in uno scenario di emergenza. In un tratto stradale tristemente noto per la sua pericolosità, si è verificato uno scontro pressoché frontale tra un pullman della linea extraurbana e un'autovettura. La violenza della collisione ha immediatamente allertato i soccorsi, facendo convergere sul posto diverse unità delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. A bordo dell'autobus viaggiavano circa venti passeggeri, oltre al conducente del mezzo pubblico.

